لبنان سيطالب برّاك بضمانات أميركية بعد تجربة وقف إطلاق النار واسرائيل تصعّد ميدانيا

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على مسافة ايام من وصول المبعوث الأميركي توماس برّاك إلى الاثنين المقبل يشتد الضغط الديبلوماسي والميداني على الدولة لانجاز الرد على الورقة التي قدمها برّاك سابقا.وينتظر انجاز الردّ على المقترحات الاميركية خلال عطلة نهاية الاسبوع على الارجح، خصوصاً ان اللجنة الرئاسية المشتركة المكلّفة اعداده اجتمعت بعد ظهر امس في القصر وانجزت معظم الردود على المقترحات على أن تنجز المسودة النهائية لهذه الردود بعد تبلّغ المعنيين الموقف النهائي لـ "الثنائي الشيعي" الذي سجّل على جبهته لقاء قبل يومين بين والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، جاء في اطار استكمال المشاورات التي لم تصل إلى خواتيمها النهائية بعد.وقالت مصادر مطلعة "إن لبنان يتعاطى مع المطالب الدولية بوصفها مفاوضات وليست وثيقة استسلام"، مؤكدة "أن المطلب الأساسي الذي سيتم تقديمه لبرّاك يرتبط بالضمانات الأميركية وذلك بعد تجربة مريرة إثر اتفاق وقف إطلاق النار، حيث واصلت استهدافاتها وتفجيراتها، وأبقت على احتلال خمس نقاط بالحد الأدنى في الجنوب، ولم تسمح بعودة السكان، فيما لم يطرأ أي جديد عمليّ حول المساعدات الدولية لإعادة الإعمار". وقالت المصادر: "الاجتماعات متواصلة، وتكاد تكون يومية"، مشيرة إلى "موقف رسمي موحد يطالب بوقف الخروقات والاعتداءات ، وتشدد على أن المدخل لأي اتفاق هو الانسحاب من النقاط المحتلة، ووقف الخروقات، وهي مبادئ سيادية يتمسك بها لبنان".وتقول مصادر متابعة ان الجانب الرسمي اللبناني عند مفترق حاسم وحساس، بين رفض " " التخلّي عن سلاحه في ظل الظروف القائمة، وبين انحياز واشنطن إلى وجهة النظر الإسرائيلية في هذا الملف. وفي أي حال، سيكون التعاطي الرسمي مع هذه المسألة شائكاً ولن يخلو من العواقب.في المقابل، وقبل ايام على وصول برّاك، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد ظهر امس، الأمير يزيد بن فرحان مستشار السعودي والمكلّف الملف اللبناني في الخارجية ، الذي كان التقى رئيس الحكومة مساء امس الاول الى مأدبة عشاء، وسيحتمع مع الموفد بعد وصوله الى لبنان، فيما عقد سفراء "المجموعة الخماسية" المهتمة بلبنان اجتماعا في مقر السفارة ا لاميركية في عوكر، غاب عنه السفير السعودي وليد البخاري .وافاد مطلعون "ان جزءاً أساسياً من مهمة بن فرحان هو مناقشة ملف العلاقة مع وترسيم الحدود المشتركة مع لبنان ومن ضمنها مزارع شبعا ".وفيما يترقب لبنان زيارة الموفد الأميركي لتسلّم الرد اللبناني الرسمي على اقتراحاته، صعّد العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان وصولاً الى ، حيث استهدف سيارة على طريق خلدة ما أدى لسقوط شهيد وعددٍ من الجرحى بالتزامن مع سلسلة غارات شنها على الجنوب والبقاع . ووضعت مصادر سياسية العدوان الإسرائيلي أمس، في إطار الضغط العسكري على لبنان وعلى حزب الله لمواكبة الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المستمرة والمكثف في ضوء التفاوض على موضوع الورقة الأميركية وقبل وصول برّاك الى بيروت".