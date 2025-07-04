Advertisement

لبنان

إنتخابات إتحاد بلديات المتن: نائب الرئيس "باق"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-07-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1386553-638872144303311978.jpg
Doc-P-1386553-638872144303311978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر قانوني مطلع على الطعن الذي قُدم من قبل رئيس بلدية أنطلياس جورج أبو جودة بوجه نائب رئيس إتحاد بلديات المتن روي أبو شديد الذي فاز عليه في الدورة الثانية في أثناء إنتخاب نائب رئيس الاتحاد، إلى أن المقرر قبل الطعن في الشكل ورده في الأساس حيث أتت المطالعة بعد الدراسة لصالح أبو شديد كون كل الإجراءات التي حصلت خلال عملية الإنتخاب كانت صحيحة بحسب قانون البلديات، وأن أبو شديد حصل على الأغلبية المطلقة في الدورة الثانية وفاز بالمنصب.
Advertisement
وختم المصدر بالقول: إن مجلس شورى الدولة سوف يصدر قرارًا بناءً على مطالعة المقرر ويثبت نيابة الرئاسة لروي أبو شديد في إتحاد بلديات المتن الشمالي .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
زيدان رئيساً لبلدية بيروت وطعن في نتائج انتخابات نائب رئيس اتحاد المتن الشمالي
lebanon 24
04/07/2025 09:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إتحاد بلديات المتن: المعركة على نائب الرئيس
lebanon 24
04/07/2025 09:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالارقام: هكذا توزع التصويت في انتخابات اتحاد بلديات المتن
lebanon 24
04/07/2025 09:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات اتحاد بلديات المتن: تقييم واتهامات
lebanon 24
04/07/2025 09:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-07-04
02:18 | 2025-07-04
02:02 | 2025-07-04
01:45 | 2025-07-04
01:30 | 2025-07-04
01:27 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24