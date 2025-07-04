إنتخابات إتحاد بلديات المتن: نائب الرئيس "باق"

Advertisement

لفت مصدر قانوني مطلع على الطعن الذي قُدم من قبل رئيس بلدية بوجه إتحاد بلديات المتن روي الذي فاز عليه في الثانية في أثناء إنتخاب ، إلى أن المقرر قبل الطعن في الشكل ورده في الأساس حيث أتت المطالعة بعد الدراسة لصالح أبو شديد كون كل الإجراءات التي حصلت خلال عملية الإنتخاب كانت صحيحة بحسب ، وأن أبو شديد حصل على الأغلبية المطلقة في الدورة الثانية وفاز بالمنصب.وختم المصدر بالقول: إن سوف يصدر قرارًا بناءً على مطالعة المقرر ويثبت نيابة الرئاسة لروي أبو شديد في إتحاد بلديات .