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لبنان

عون في وزارة العدل

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:02
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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف وزارة العدل، حيث التقى الوزير عادل نصار في مكتبه، في زيارة تفقدية، شدد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة.
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