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لبنان
عون في وزارة العدل
Lebanon 24
04-07-2025
|
02:02
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زار رئيس الجمهورية العماد
جوزاف
وزارة العدل
، حيث التقى الوزير
عادل نصار
في مكتبه، في زيارة تفقدية، شدد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة.
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