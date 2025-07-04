عون للقضاة خلال جولة قضائية: لا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب

زار رئيس الجمهورية العماد ، حيث التقى الوزير عادل في مكتبه، في زيارة تفقدية، شدد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة.

وانتقل برفقة نصار إلى ، حيث التقى رئيس المجلس القاضي .كما انتقل الرئيس عون إلى التمييزي القاضي ، حيث التقى به في حضور نصار، وعبود، ورئيس القضائي القاضي أيمن .وزار عون قصر العدل، حيث توجّه بكلمة إلى القضاة من هناك، قال فيها: "أقول للقضاة احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين فلا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب".