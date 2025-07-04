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لبنان

عون للقضاة خلال جولة قضائية: لا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:02
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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف وزارة العدل، حيث التقى الوزير عادل نصار في مكتبه، في زيارة تفقدية، شدد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة.
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وانتقل الرئيس عون برفقة نصار إلى مجلس القضاء الأعلى، حيث التقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود.

كما انتقل الرئيس عون إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيث التقى به في حضور نصار، وعبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات.
وزار عون قصر العدل، حيث توجّه بكلمة إلى القضاة من هناك، قال فيها: "أقول للقضاة احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين فلا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب".
 
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بين وزارة العدل ومجلس <a class='entities-links' href='/entity/1831797032/القضاء/ar/1?utm_term=PublicFigures-القضاء&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-القضاء&id=150972&catid=0&pagetype=PublicFigures'>القضاء</a> الأعلى... بالصور: زيارة تفقدية لعون

 
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