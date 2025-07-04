جعجع استقبل وفد بلديتي الفوارة - الشوف وبزمار

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التقى " " في معراب، وفد بلدية الفوارة - برئاسة ايليا يرافقه المختار طانيوس، في حضور منسق في "القوات" ، رئيس مركز الحزب في البلدة طانيوس. وقد تداول الوفد مع رئيس "القوات" في شؤون البلدة وشجونها.كما استقبل وفد بلدية بزمار في كسروان برئاسة جوزيف ونائبه رئيس مركز "القوات" في البلدة كلود ضو والمختار طراد، في حضور منسق منطقة كسروان في "القوات" نهرا بعيني.وقد بحث الوفد مع في الشؤون الإنمائية للبلدة.