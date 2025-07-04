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لبنان

جعجع استقبل وفد بلديتي الفوارة - الشوف وبزمار

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:18
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفد بلدية الفوارة - الشوف برئاسة جورج ايليا يرافقه المختار جوزيف طانيوس، في حضور منسق منطقة الشوف في "القوات" جوزيف تابت، رئيس مركز الحزب في البلدة نزار طانيوس. وقد تداول الوفد مع رئيس "القوات" في شؤون البلدة وشجونها.
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كما استقبل وفد بلدية بزمار في كسروان برئاسة جوزيف سعاده ونائبه رئيس مركز "القوات" في البلدة كلود ضو والمختار بيار طراد، في حضور منسق منطقة كسروان في "القوات" نهرا بعيني.

 وقد بحث الوفد مع جعجع في الشؤون الإنمائية للبلدة.
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