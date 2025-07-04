Advertisement

لبنان

بالصور.. انقلاب "بيك اب" على جسر الرميلة

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1386581-638872186259821118.png
Doc-P-1386581-638872186259821118.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن انقلاب ‏"بيك اب" على جسر الرميلة باتجاه الاولي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بيك اب في بلدة كفركلا ولا إصابات
lebanon 24
04/07/2025 12:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الرميلة باتجاه الاولي-صيدا
lebanon 24
04/07/2025 12:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. انفجار "بيك آب" عند الحدود اللبنانية السورية
lebanon 24
04/07/2025 12:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مُحلقة اسرائيلية ألقت قنبلتين قرب "بيك اب" في منطقة "الخانوق" في بلدة كفركلا
lebanon 24
04/07/2025 12:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-04
05:15 | 2025-07-04
05:11 | 2025-07-04
05:10 | 2025-07-04
05:00 | 2025-07-04
04:48 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24