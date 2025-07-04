سليمان: إعلان بعبدا لم يمت

Advertisement

قال الرئيس في تصريح: "لا ينبغي اطلاقاً ربط نزاع موضوع تسليم سلاح " " بالمفاوضات النووية المحتملة بين والولايات المتحدة".أضاف: "يكفي ما عاناه من وحدة الساحات والمسارات وما نتج عنها من انهيار في الاقتصاد والمؤسسات ووقف عجلة التطور، والتخلف عن اللحاق بالذكاء الاصطناعي ما يتطلب ?? الاستكانة والاستقرار للنهوض".ختم: "اعلان لم يمت والتحييد عن صراعات المحاور ملح.. ملحّ".