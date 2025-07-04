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لبنان

سليمان: إعلان بعبدا لم يمت

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:48
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "لا ينبغي اطلاقاً ربط نزاع موضوع تسليم سلاح "حزب الله" بالمفاوضات النووية المحتملة بين ايران والولايات المتحدة".
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أضاف: "يكفي لبنان ما عاناه من وحدة الساحات والمسارات وما نتج عنها من انهيار في الاقتصاد والمؤسسات ووقف عجلة التطور، والتخلف عن اللحاق بالذكاء الاصطناعي ما يتطلب ?? سنوات من الاستكانة والاستقرار للنهوض".
ختم: "اعلان بعبدا لم يمت والتحييد عن صراعات المحاور ملح.. ملحّ".
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