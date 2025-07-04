الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" أكدت تعاونها الإعلامي مع "الوكالة الوطنية" في صور

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عقد لقاء تعارفي بين رئيس " " في صور صفا، ورئيس الجديد في الكتيبة العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" الرائد جيسونغ وفريقه، تم خلاله "التأكيد على أهمية التعاون الإعلامي بين الطرفين، وضرورة استمراره وتطويره بما يخدم العلاقة الإيجابية مع ".عُقد اللقاء في مقر الكتيبة الكورية في بلدة طيردبا، وجاء في سياق تبديل الفريق الإعلامي للكتيبة، وشكّل مناسبة للتعارف وتبادل الآراء حول دور الإعلام الرسمي في تغطية نشاطات "اليونيفيل"، وإيصال رسالتها الإنسانية والثقافية إلى الرأي العام.وشكر الرائد جونغ للوكالة الوطنية "مواكبتها المستمرة لنشاطات الكتيبة"، مشيدًا بـ "الاحترافية الإعلامية التي تميّز تغطياتها"، فيما أكّد صفا " الوكالة دورها المهني والوطني، وحرصها على إبراز كل ما يسهم في دعم الاستقرار والتعاون في الجنوب".