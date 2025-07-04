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لبنان

الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" أكدت تعاونها الإعلامي مع "الوكالة الوطنية" في صور

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:24
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عقد لقاء تعارفي بين رئيس "مكتب الوكالة الوطنية للإعلام" في صور قاسم صفا، ورئيس المكتب الإعلامي الجديد في الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" الرائد جيسونغ جونغ وفريقه، تم خلاله "التأكيد على أهمية التعاون الإعلامي بين الطرفين، وضرورة استمراره وتطويره بما يخدم العلاقة الإيجابية مع المجتمع المحلي".
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عُقد اللقاء في مقر الكتيبة الكورية في بلدة طيردبا، وجاء في سياق تبديل الفريق الإعلامي للكتيبة، وشكّل مناسبة للتعارف وتبادل الآراء حول دور الإعلام الرسمي في تغطية نشاطات "اليونيفيل"، وإيصال رسالتها الإنسانية والثقافية إلى الرأي العام.
وشكر الرائد جونغ للوكالة الوطنية "مواكبتها المستمرة لنشاطات الكتيبة"، مشيدًا بـ "الاحترافية الإعلامية التي تميّز تغطياتها"، فيما أكّد صفا "التزام الوكالة دورها المهني والوطني، وحرصها على إبراز كل ما يسهم في دعم الاستقرار والتعاون في الجنوب".
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