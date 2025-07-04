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لبنان

قوة مشاة إسرائيلية تجتاز الخط الأزرق عند منتزهات الوزاني

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:37
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اجتازت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جنديا قبل ظهر اليوم الجمعة السياج التقني عند منتزهات الوزاني واتجهت نحو مجرى النهر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ونفذت القوة الإسرائيلية مسحاً قرب الضفة الشرقية لنهر الوزاني فيما تخطى 3 جنود الخط الأزرق ودخلوا إلى أحد المنتزهات اللبنانية
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