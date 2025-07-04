قوة مشاة إسرائيلية تجتاز الخط الأزرق عند منتزهات الوزاني

اجتازت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جنديا قبل ظهر اليوم الجمعة السياج التقني عند منتزهات الوزاني واتجهت نحو مجرى النهر، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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ونفذت القوة مسحاً قرب لنهر الوزاني فيما تخطى 3 جنود الخط الأزرق ودخلوا إلى أحد المنتزهات .