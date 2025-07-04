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لبنان

منيمنة: لا إشارات إيجابية من حزب الله لتسليم السلاح

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:48
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عتبر النائب إبراهيم منيمنة "أننا أصبحنا في موقع دقيق في لبنان فيما يتعلق بموضوع السلاح"، مشيرًا إلى أن "لبنان أصبح مستباحًا من الاعتداءات الإسرائيلية".
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ولفت النائب منيمنة في حديث إلى "صوت كل لبنان"،  إلى أنه "من الواضح أن موازين القوى مختلّة بشكل كبير جدًا والمسؤولية تقع على الجميع لمصارحة اللبنانيين بهذا الواقع وخصوصًا حزب الله بهدف الوصول إلى حل يحمي سيادة لبنان ويحمي اللبنانيين ويحمي الجنوب وجميع أنحاء البلاد".

 

وفي ملف سلاح "حزب الله"، قال منيمنة: "لا تبدو الإشارات إيجابية من جهة حزب الله ولكن من الممكن أن تكون هناك ردّات فعل مفتوحة مما يمنح الإسرائيلي حججًا للإمعان في الانتهاكات التي يرتكبها والإمعان في القتل والدمار"، مؤكّدًا أن "الوضع دقيق والرؤساء الثلاثة يعلمون جيدًا أن فرصة لبنان في تجاوز هذا الموضوع تضيق يومًا بعد يوم".
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