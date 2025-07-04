منيمنة: لا إشارات إيجابية من حزب الله لتسليم السلاح

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عتبر النائب "أننا أصبحنا في موقع دقيق في فيما يتعلق بموضوع السلاح"، مشيرًا إلى أن "لبنان أصبح مستباحًا من الاعتداءات ".ولفت النائب في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أنه "من الواضح أن موازين القوى مختلّة بشكل كبير جدًا والمسؤولية تقع على الجميع لمصارحة اللبنانيين بهذا الواقع وخصوصًا بهدف الوصول إلى حل يحمي سيادة لبنان ويحمي اللبنانيين ويحمي الجنوب وجميع أنحاء البلاد".وفي ملف سلاح "حزب الله"، قال منيمنة: "لا تبدو الإشارات إيجابية من جهة حزب الله ولكن من الممكن أن تكون هناك ردّات فعل مفتوحة مما يمنح حججًا للإمعان في الانتهاكات التي يرتكبها والإمعان في القتل والدمار"، مؤكّدًا أن "الوضع دقيق والرؤساء الثلاثة يعلمون جيدًا أن فرصة لبنان في تجاوز هذا الموضوع تضيق يومًا بعد يوم".