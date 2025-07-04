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لبنان

العلامة فضل الله يؤم المصلين على جثمان والدته

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:11
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أمّ العلامة السيد علي فضل الله المصلين على جثمان والدته المرحومة نجاة نورالدين وذلك في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، وبحضور حشد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية والمهنية والبلدية والحزبية وحشد من المحبين الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية.
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ومن ثم وريت في الثرى في مدافن الغبيري الجديدة.

وافاد مكتب العلامة فضل الله بأن تقبّل التعازي يتواصل اليوم وغدا من الرابعة حتى السابعة في قاعة الزهراء في مجمع الحسنين في حارة حريك.
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