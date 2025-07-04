العلامة فضل الله يؤم المصلين على جثمان والدته

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أمّ العلامة المصلين على جثمان والدته المرحومة نجاة وذلك في الإمامين الحسنين في حارة حريك، وبحضور حشد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية والمهنية والبلدية والحزبية وحشد من المحبين الذين توافدوا من مختلف المناطق .ومن ثم وريت في الثرى في مدافن الجديدة.وافاد مكتب العلامة بأن تقبّل التعازي يتواصل اليوم وغدا من الرابعة حتى السابعة في قاعة في مجمع الحسنين في حارة حريك.