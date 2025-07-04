نصار بحث مع مؤسسة أممية ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا

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بحث وزير العدل المحامي ، مع رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في (IIMP)، التابعة للأمم المتحدة، كارلا كينتانا أوسونا، والوفد المرافق الذي ضم المسؤولة عن الملف السوري في لحقوق الإنسان في آن ماساجي، والناشط الحقوقي حبيب ، بحضور مستشارة الوزير المحامية ، ملف اللبنانيين المفقودين في .وأكد الوزير نصار خلال اللقاء أهمية التعاون الوثيق مع المؤسسة الأممية، بهدف كشف مصير جميع اللبنانيين المفقودين في سوريا، مشددًا على "حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأماكن وجودهم"، وضرورة متابعة هذا الملف الإنساني بجدّية ومسؤولية.وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُعنى بتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم. ويشمل عملها الأشخاص المفقودين نتيجة عمليات الخطف أو الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى المفقودين بسبب النزوح أو الهجرة أو الأعمال العسكرية.