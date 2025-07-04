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لبنان
نصار بحث مع مؤسسة أممية ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا
Lebanon 24
04-07-2025
|
05:34
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بحث وزير العدل المحامي
عادل نصار
، مع رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في
الجمهورية العربية السورية
(IIMP)، التابعة للأمم المتحدة، كارلا كينتانا أوسونا، والوفد المرافق الذي ضم المسؤولة عن الملف السوري في
مكتب المفوض السامي
لحقوق الإنسان في
الأمم المتحدة
آن ماساجي، والناشط الحقوقي حبيب
نصار
، بحضور مستشارة الوزير المحامية
لارا سعادة
، ملف اللبنانيين المفقودين في
سوريا
.
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وأكد الوزير نصار خلال اللقاء أهمية التعاون الوثيق مع المؤسسة الأممية، بهدف كشف مصير جميع اللبنانيين المفقودين في سوريا، مشددًا على "حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأماكن وجودهم"، وضرورة متابعة هذا الملف الإنساني بجدّية ومسؤولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُعنى بتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم. ويشمل عملها الأشخاص المفقودين نتيجة عمليات الخطف أو الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى المفقودين بسبب النزوح أو الهجرة أو الأعمال العسكرية.
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