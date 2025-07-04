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لبنان

حيدر بحث مع المديرين العامين تحسين أوضاع موظفي القطاع العام

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:38
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ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والتي تضم في عضويتها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مديرة عام وزارة العمل بالإنابة السيدة مارلين عطالله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي.
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وفي سياق متصل، استقبل الوزير حيدر وفدًا من المديرين العامين في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، ضمّ كلًّا من المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لمؤسسة الليطاني سامي علوية، والمدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود. وتم خلال اللقاء البحث في الآليات الممكنة لتسوية أوضاع العاملين في القطاع العام وتحسين ظروفهم.

كما التقى وزير العمل وفدًا من لجنة الأجراء الدائمين في القطاع العام، الذي سلّمه كتابًا رسميًا يتضمّن المطالبة بتعديل مرسوم تعاونية موظفي الدولة، بما يتيح للأجراء الدائمين في الإدارات العامة الاستفادة من بعض تقديمات التعاونية، أسوةً بزملائهم الموظفين.
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