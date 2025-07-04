حيدر بحث مع المديرين العامين تحسين أوضاع موظفي القطاع العام

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ترأس وزير العمل ، ، الوطنية للإشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والتي تضم في عضويتها مدير عام الدكتور محمد كركي، مديرة عام بالإنابة السيدة مارلين عطالله، رئيس الدكتور بشارة ، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي.وفي سياق متصل، استقبل الوزير حيدر وفدًا من المديرين العامين في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، ضمّ كلًّا من لوزارة الثقافة ، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لمؤسسة سامي ، والمدير العام لمؤسسة الإسكان روني . وتم خلال اللقاء البحث في الآليات الممكنة لتسوية أوضاع العاملين في القطاع العام وتحسين ظروفهم.كما التقى وزير العمل وفدًا من لجنة الأجراء الدائمين في القطاع العام، الذي سلّمه كتابًا رسميًا يتضمّن المطالبة بتعديل مرسوم تعاونية موظفي الدولة، بما يتيح للأجراء الدائمين في الاستفادة من بعض تقديمات التعاونية، أسوةً بزملائهم الموظفين.