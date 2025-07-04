نوره مفقودة... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المُختصّ صورة المفقودة:– نوره محمد النمش (مواليد عام 1958، لبنانية)التي غادرت إحدى دور الرعاية في المتَين، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة شرطة ، على الرّقم: 611019 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.