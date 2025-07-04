نقابة الصحافة حددت عطلة الصحف لمناسبة ذكرى عاشوراء

اعلنت نقابة في بيان انه "لمناسبة تتوقف الصحف عن العمل يوم الاحد الواقع فيه 6 2025، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في ".

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