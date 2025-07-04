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لبنان

نقابة الصحافة حددت عطلة الصحف لمناسبة ذكرى عاشوراء

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:05
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اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه "لمناسبة ذكرى عاشوراء تتوقف الصحف عن العمل يوم الاحد الواقع فيه 6 تموز 2025، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".
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