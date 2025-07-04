Advertisement

لبنان

سعيد أطلع الرئيس عون على نتائج لقاءاته الدولية الاقتصادية

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1386685-638872313150588775.png
Doc-P-1386685-638872313150588775.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اطلع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ووزارتي الخزانة الأميركية والفرنسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متري اطلع الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في فرنسا وقطر
lebanon 24
04/07/2025 14:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطلع على نتائج قمة إشبيلية واستقبل دبلوماسيين ومسؤولين سياسيين
lebanon 24
04/07/2025 14:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مصرف لبنان ويجتمع الان مع حاكم المصرف كريم سعيد ونواب الحاكم
lebanon 24
04/07/2025 14:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان إطلع من وزير الداخلية على نتائج العملية الانتخابية
lebanon 24
04/07/2025 14:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:36 | 2025-07-04
07:27 | 2025-07-04
07:16 | 2025-07-04
07:07 | 2025-07-04
07:06 | 2025-07-04
06:57 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24