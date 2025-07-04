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لبنان

خلال إقامة مراسم عزاء... إليكم ما جرى في بلدة بقاعيّة

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تجدّد الاشتباكات في بلدة كفردبش غربي بعلبك، على خلفية الإشكال المسلّح الذي وقع يوم أمس، وقُتِلَ فيه شخصين هما محمد سيف الدين وعلي نزها.
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وبحسب المعلومات، فقد تجدّد الإشكال بعد وفاة فادي سيف الدين متأثراً بجروحه، فتوجّه شبان من العائلة، وأطلقوا النار على عائلة نزها خلال إقامة مراسم عزاء.
 
وقد أُصيبت سهير سيف الدين في إطلاق النار.
 
 
 
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