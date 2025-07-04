خلال إقامة مراسم عزاء... إليكم ما جرى في بلدة بقاعيّة

أفادت مندوبة " "، عن تجدّد الاشتباكات في بلدة كفردبش غربي ، على خلفية الإشكال المسلّح الذي وقع يوم أمس، وقُتِلَ فيه شخصين هما وعلي نزها.

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وبحسب المعلومات، فقد تجدّد الإشكال بعد وفاة فادي متأثراً بجروحه، فتوجّه شبان من العائلة، وأطلقوا النار على عائلة نزها خلال إقامة مراسم عزاء.

وقد أُصيبت سهير سيف الدين في إطلاق النار.