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لبنان
جشي: لا تحرّر دون مقاومة… والرهان على المجتمع الدولي وهم
Lebanon 24
04-07-2025
|
06:38
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ألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي كلمة تناول فيها الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن خيار
المقاومة
يبقى السبيل الوحيد لحماية الوطن وصون الكرامة، مستندًا في مواقفه إلى نهج الإمام الحسين في رفض الذل والتبعية.
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واعتبر جشي خلال مجلس عاشورائي أقيم في بلدتي السكسكية، أن المشروع
الصهيوني
لم يكن ليتحقق لولا دعم القوى الكبرى تاريخيًا، بدءًا من وعد بلفور والدور
البريطاني
، وصولاً إلى الدعم الأميركي غير المشروط، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الذي تفاخر بإنقاذ "
إسرائيل
" في أحد الاعتداءات على
إيران
.
وانتقد جشي صمت
المجتمع الدولي
إزاء ما يتعرّض له الشعبان اللبناني والفلسطيني، معتبرًا أن الرهان على المجتمع الدولي سراب، لا سيما في ظل عجزه عن اتخاذ أي خطوة حقيقية لمواجهة الاعتداءات على غزة ولبنان.
وشدّد على أن الاعتماد على العلاقات الدولية وحدها لتحرير الأرض دون امتلاك عناصر القوة الداخلية، هو رهان خاسر، والدليل على ذلك، مرور سبعة أشهر على وقف إطلاق النار من دون أي تقدّم يُذكر.
وأكد أن المقاومة خيار وطني وإنساني وأخلاقي، أثبت فاعليته في مواجهة
الاحتلال
والتهديدات، مستشهدًا بتجربة تحرير
لبنان
من الاحتلال
الإسرائيلي
عام 2000 بعد 18 عامًا من الاجتياح.
وختم جشي بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى تنتصر لأنها قضية حق ودفاع عن الأرض والكرامة، معتبرًا أن التهديدات والضغوط لن تُغيّر في المواقف شيئًا، بل تزيد الثبات والصمود المستلهمين من نهج الإمام الحسين.
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