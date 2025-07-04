Advertisement

لبنان

جشي: لا تحرّر دون مقاومة… والرهان على المجتمع الدولي وهم

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1386702-638872332894357987.png
Doc-P-1386702-638872332894357987.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي كلمة تناول فيها الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن خيار المقاومة يبقى السبيل الوحيد لحماية الوطن وصون الكرامة، مستندًا في مواقفه إلى نهج الإمام الحسين في رفض الذل والتبعية.
Advertisement

واعتبر جشي خلال مجلس عاشورائي أقيم في بلدتي السكسكية، أن المشروع الصهيوني لم يكن ليتحقق لولا دعم القوى الكبرى تاريخيًا، بدءًا من وعد بلفور والدور البريطاني، وصولاً إلى الدعم الأميركي غير المشروط، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تفاخر بإنقاذ "إسرائيل" في أحد الاعتداءات على إيران.

وانتقد جشي صمت المجتمع الدولي إزاء ما يتعرّض له الشعبان اللبناني والفلسطيني، معتبرًا أن الرهان على المجتمع الدولي سراب، لا سيما في ظل عجزه عن اتخاذ أي خطوة حقيقية لمواجهة الاعتداءات على غزة ولبنان.

وشدّد على أن الاعتماد على العلاقات الدولية وحدها لتحرير الأرض دون امتلاك عناصر القوة الداخلية، هو رهان خاسر، والدليل على ذلك، مرور سبعة أشهر على وقف إطلاق النار من دون أي تقدّم يُذكر.

وأكد أن المقاومة خيار وطني وإنساني وأخلاقي، أثبت فاعليته في مواجهة الاحتلال والتهديدات، مستشهدًا بتجربة تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 بعد 18 عامًا من الاجتياح.

وختم جشي بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى تنتصر لأنها قضية حق ودفاع عن الأرض والكرامة، معتبرًا أن التهديدات والضغوط لن تُغيّر في المواقف شيئًا، بل تزيد الثبات والصمود المستلهمين من نهج الإمام الحسين.
مواضيع ذات صلة
هدنة ترامب هشة من دون اتفاق سياسي ورهان على عودة ايران إلى المفاوضات
lebanon 24
04/07/2025 14:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي: البلطجة الأميركية مستمرة... والمقاومة ضمانة كرامة لبنان
lebanon 24
04/07/2025 14:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي: متمسكون بالمقاومة
lebanon 24
04/07/2025 14:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: لا نقاش في سلاح المقاومة قبل تحرير الأرض وحماية لبنان
lebanon 24
04/07/2025 14:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:36 | 2025-07-04
07:27 | 2025-07-04
07:16 | 2025-07-04
07:07 | 2025-07-04
07:06 | 2025-07-04
06:57 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24