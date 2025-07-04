جشي: لا تحرّر دون مقاومة… والرهان على المجتمع الدولي وهم

ألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي كلمة تناول فيها الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن خيار يبقى السبيل الوحيد لحماية الوطن وصون الكرامة، مستندًا في مواقفه إلى نهج الإمام الحسين في رفض الذل والتبعية.

Advertisement



واعتبر جشي خلال مجلس عاشورائي أقيم في بلدتي السكسكية، أن المشروع لم يكن ليتحقق لولا دعم القوى الكبرى تاريخيًا، بدءًا من وعد بلفور والدور ، وصولاً إلى الدعم الأميركي غير المشروط، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأميركي الذي تفاخر بإنقاذ " " في أحد الاعتداءات على .



وانتقد جشي صمت إزاء ما يتعرّض له الشعبان اللبناني والفلسطيني، معتبرًا أن الرهان على المجتمع الدولي سراب، لا سيما في ظل عجزه عن اتخاذ أي خطوة حقيقية لمواجهة الاعتداءات على غزة ولبنان.



وشدّد على أن الاعتماد على العلاقات الدولية وحدها لتحرير الأرض دون امتلاك عناصر القوة الداخلية، هو رهان خاسر، والدليل على ذلك، مرور سبعة أشهر على وقف إطلاق النار من دون أي تقدّم يُذكر.



وأكد أن المقاومة خيار وطني وإنساني وأخلاقي، أثبت فاعليته في مواجهة والتهديدات، مستشهدًا بتجربة تحرير من الاحتلال عام 2000 بعد 18 عامًا من الاجتياح.



وختم جشي بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى تنتصر لأنها قضية حق ودفاع عن الأرض والكرامة، معتبرًا أن التهديدات والضغوط لن تُغيّر في المواقف شيئًا، بل تزيد الثبات والصمود المستلهمين من نهج الإمام الحسين.