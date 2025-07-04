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لبنان
من رقم غير لبنانيّ... رسالة تهديد تصل إلى هاتف مواطن
Lebanon 24
04-07-2025
|
06:57
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تلقى أحد المواطنين في بلدة باتولية، رسالة تهديد من رقم من خارج البلاد.
وبعد المتابعة مع القوى الأمنيّة، تبيّن أنّ رسالة التهديد مفبركة.
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