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لبنان

حالته حرجة... سقوط شاب من مكان مرتفع

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:06
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سقط الشاب ظ.ر.خ، من مواليد عام 1997، من مكان مرتفع في مشروع زريقة في المنية، وأُصيب بكسور وجروحٍ خطيرة في مختلف أنحاء جسده.
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ونُقِلَ الشاب على الفور إلى المستشفى، وحالته حرجة للغاية.
 
 
 
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