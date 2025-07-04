حالته حرجة... سقوط شاب من مكان مرتفع

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سقط الشاب ظ.ر.خ، من مواليد عام 1997، من مكان مرتفع في مشروع زريقة في ، وأُصيب بكسور وجروحٍ خطيرة في مختلف أنحاء جسده.ونُقِلَ الشاب على الفور إلى المستشفى، وحالته حرجة للغاية.