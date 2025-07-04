30
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ذخائر القديسة تيريزا الطفل حطت في مقر "اليونيفيل" في بلدة شمع
Lebanon 24
04-07-2025
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل
يسوع
جولتها في الجنوب، حيث وصلت
صباح اليوم
إلى
مقر القطاع الغربي
لـ"اليونيفيل" في بلدة شمع، وسط استقبال رسمي أقامه الجنرال نيكولا ميندوليسي وضباط وجنود حفظ السلام في الكتيبة
الإيطالية
والكتائب الدولية العاملة ضمن
قيادة القطاع
، وبمشاركة
الجيش اللبناني
.
Advertisement
وجرى وضع الذخائر في صالة مخصصة داخل القيادة، حيث تبارك منها الضباط والجنود الدوليون، وتلا أحد الضباط سيرة حياة القديسة تيريزا الطفل يسوع.
كما أقيم قداس داخل
كنيسة
القيادة، ترأسه أحد آباء الكتيبة الإيطالية، في حضور حشد من جنود حفظ السلام، واختُتمت الزيارة بمنح البركة والتقاط الصور التذكارية إلى جانب ذخائر القديسة.
بعد ذلك، انتقلت الذخائر إلى بلدة قانا
الخليل
في
قضاء صور
لمتابعة جولتها.
مواضيع ذات صلة
مدينة صور استقبلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع
Lebanon 24
مدينة صور استقبلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع
04/07/2025 17:08:19
04/07/2025 17:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع
Lebanon 24
طرابلس استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع
04/07/2025 17:08:19
04/07/2025 17:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جونية تستقبل ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع وسط أجواء مفعمة بالإيمان
Lebanon 24
جونية تستقبل ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع وسط أجواء مفعمة بالإيمان
04/07/2025 17:08:19
04/07/2025 17:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس الهي في بكركي لمناسبة وجود ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع في لبنان
Lebanon 24
قداس الهي في بكركي لمناسبة وجود ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع في لبنان
04/07/2025 17:08:19
04/07/2025 17:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السلاح بين العصا والجزرة: واشنطن والرياض تصعّدان وحزب الله يوازن الرد
Lebanon 24
السلاح بين العصا والجزرة: واشنطن والرياض تصعّدان وحزب الله يوازن الرد
10:01 | 2025-07-04
04/07/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الكتائب استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
Lebanon 24
رئيس الكتائب استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
09:52 | 2025-07-04
04/07/2025 09:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
من الشاشات إلى النشاطات.. هكذا يصنع الصيف فرقًا في حياة أطفالكم
Lebanon 24
من الشاشات إلى النشاطات.. هكذا يصنع الصيف فرقًا في حياة أطفالكم
09:30 | 2025-07-04
04/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشكلة لبنان مع الخارج حسابية... 1 + 1 = 2 وليس 11
Lebanon 24
مشكلة لبنان مع الخارج حسابية... 1 + 1 = 2 وليس 11
09:00 | 2025-07-04
04/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري تابع مع وزير الداخلية الأوضاع في صيدا
Lebanon 24
البزري تابع مع وزير الداخلية الأوضاع في صيدا
08:59 | 2025-07-04
04/07/2025 08:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
16:30 | 2025-07-03
03/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2025-07-04
السلاح بين العصا والجزرة: واشنطن والرياض تصعّدان وحزب الله يوازن الرد
09:52 | 2025-07-04
رئيس الكتائب استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
09:30 | 2025-07-04
من الشاشات إلى النشاطات.. هكذا يصنع الصيف فرقًا في حياة أطفالكم
09:00 | 2025-07-04
مشكلة لبنان مع الخارج حسابية... 1 + 1 = 2 وليس 11
08:59 | 2025-07-04
البزري تابع مع وزير الداخلية الأوضاع في صيدا
08:36 | 2025-07-04
المكتب الإعلامي لوزير الداخليّة: لا صحة لهذا الخبر
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 17:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 17:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 17:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24