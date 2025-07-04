ذخائر القديسة تيريزا الطفل حطت في مقر "اليونيفيل" في بلدة شمع

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واصلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل جولتها في الجنوب، حيث وصلت إلى لـ"اليونيفيل" في بلدة شمع، وسط استقبال رسمي أقامه الجنرال نيكولا ميندوليسي وضباط وجنود حفظ السلام في الكتيبة والكتائب الدولية العاملة ضمن ، وبمشاركة .وجرى وضع الذخائر في صالة مخصصة داخل القيادة، حيث تبارك منها الضباط والجنود الدوليون، وتلا أحد الضباط سيرة حياة القديسة تيريزا الطفل يسوع.كما أقيم قداس داخل القيادة، ترأسه أحد آباء الكتيبة الإيطالية، في حضور حشد من جنود حفظ السلام، واختُتمت الزيارة بمنح البركة والتقاط الصور التذكارية إلى جانب ذخائر القديسة.بعد ذلك، انتقلت الذخائر إلى بلدة قانا في لمتابعة جولتها.