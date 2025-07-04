Advertisement

لبنان

ذخائر القديسة تيريزا الطفل حطت في مقر "اليونيفيل" في بلدة شمع

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1386724-638872375597828653.jpg
Doc-P-1386724-638872375597828653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع جولتها في الجنوب، حيث وصلت صباح اليوم إلى مقر القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" في بلدة شمع، وسط استقبال رسمي أقامه الجنرال نيكولا ميندوليسي وضباط وجنود حفظ السلام في الكتيبة الإيطالية والكتائب الدولية العاملة ضمن قيادة القطاع، وبمشاركة الجيش اللبناني.
Advertisement

وجرى وضع الذخائر في صالة مخصصة داخل القيادة، حيث تبارك منها الضباط والجنود الدوليون، وتلا أحد الضباط سيرة حياة القديسة تيريزا الطفل يسوع.

كما أقيم قداس داخل كنيسة القيادة، ترأسه أحد آباء الكتيبة الإيطالية، في حضور حشد من جنود حفظ السلام، واختُتمت الزيارة بمنح البركة والتقاط الصور التذكارية إلى جانب ذخائر القديسة.

بعد ذلك، انتقلت الذخائر إلى بلدة قانا الخليل في قضاء صور لمتابعة جولتها.
مواضيع ذات صلة
مدينة صور استقبلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع
lebanon 24
04/07/2025 17:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع
lebanon 24
04/07/2025 17:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جونية تستقبل ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع وسط أجواء مفعمة بالإيمان
lebanon 24
04/07/2025 17:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس الهي في بكركي لمناسبة وجود ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع في لبنان
lebanon 24
04/07/2025 17:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-07-04
09:52 | 2025-07-04
09:30 | 2025-07-04
09:00 | 2025-07-04
08:59 | 2025-07-04
08:36 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24