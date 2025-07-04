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لبنان

العثور على سجين مشنوقاً داخل حمام في سجن رومية

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على السجين السوريّ م.أ، وهو في العقد الثالث من العمر، مشنوقاً بواسطة شرشف داخل حمام في الطابق الثالث في مبنى المحكومين في سجن رومية ليل أمس.
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