انحرفت آلية تابعة لـ"اليونيفيل" في بلدة عن الطريق، واصطدمت بحائط متجر لبيع الهواتف الخلوية.

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وبحسب معلومات " "، لم يُفدّ عن وقوع ٳصابات.