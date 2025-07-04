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لبنان

إصطدام آلية لـ"اليونيفيل" بحائط متجر في جديدة مرجعيون

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:53
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انحرفت آلية تابعة لـ"اليونيفيل" في بلدة جديدة مرجعيون عن الطريق، واصطدمت بحائط متجر لبيع الهواتف الخلوية.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، لم يُفدّ عن وقوع ٳصابات.
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