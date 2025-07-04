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لبنان

المفتي دريان ووزير الداخلية عرضا الاوضاع

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:00
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 أدّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صلاة الجمعة في مسجد قريطم، حيث التقى بعد الصلاة  مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
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وخلال اللقاء، تم التداول في شؤون عامة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.
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