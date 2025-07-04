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لبنان

لا تسلكوا طريق المطار يومَي السبت والإثنين.. هذا ما سيجري

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:25
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:


تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار القديم / المسلك الغربي (المتّجه نحو المطار)، وذلك على مرحلتَين، اعتبارًا من السّاعة 4:00 فجرًا ولغاية السّاعة 14:00، وفقًا للآتي:
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المرحلة الأولى، يوم السّبت 5-7-2025:

بدءًا من ثانوية الرّوضة وصولًا إلى "تحويلة الزيتونة" (مقابل ELDORADO).

المرحلة الثّانية، يوم الإثنين 7-7-2025:

بدءًا من "تحويلة الزيتونة" (مقابل ELDORADO) وصولًا إلى "محطّة الأيتام"،

ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق، وحصر السّير القادم من جسر المطار باتّجاه المطار على مسربٍ واحد.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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