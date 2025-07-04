لا تسلكوا طريق المطار يومَي السبت والإثنين.. هذا ما سيجري

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال تأهيل وتعبيد / المسلك (المتّجه نحو المطار)، وذلك على مرحلتَين، اعتبارًا من السّاعة 4:00 فجرًا ولغاية السّاعة 14:00، وفقًا للآتي:المرحلة الأولى، يوم السّبت 5-7-2025:بدءًا من ثانوية الرّوضة وصولًا إلى "تحويلة الزيتونة" (مقابل ELDORADO).المرحلة الثّانية، يوم الإثنين 7-7-2025:بدءًا من "تحويلة الزيتونة" (مقابل ELDORADO) وصولًا إلى "محطّة الأيتام"،ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق، وحصر السّير القادم من جسر باتّجاه المطار على مسربٍ واحد.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.