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لبنان

المكتب الإعلامي لوزير الداخليّة: لا صحة لهذا الخبر

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:36
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان الآتي:
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يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوزير أحمد الحجار أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة.
يهم المكتب الإعلامي نفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا والتأكيد أن لا صحة له إطلاقًا.
هذا وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الجهات التي قامت بفبركة هذا الخبر وترويج معلومات كاذبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
 
 
 
 
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