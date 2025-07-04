المكتب الإعلامي لوزير الداخليّة: لا صحة لهذا الخبر

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صدر عن لوزير الداخلية والبلديات البيان الآتي:يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوزير أحمد أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة.يهم المكتب الإعلامي نفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا والتأكيد أن لا صحة له إطلاقًا.هذا وطلب الوزير الحجار من إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الجهات التي قامت بفبركة هذا الخبر وترويج معلومات كاذبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.