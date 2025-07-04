وزير المالية بحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع الكهرباء والزراعة والمياه

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عرض ياسين جابر سلسلة من الملفات والمشاريع التنموية التي تشكّل محور التعاون مع والبنك لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى ملفات ضريبية وجمركية تهدف لتعزيز الشفافية وتحسين الإيرادات.ففي لقاء جمعه مع للبنك الدولي جان كريستوف كارّيه، ومدير مكتب البنك الجديد في إنريكي بلانكو أرمس، تم البحث في المشاريع التي أقرّها المجلس النيابي مؤخرًا، وفي مقدمتها قرض الكهرباء الذي وصفه جابر بأنه "بالغ الأهمية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء"، إلى جانب قرض دعم القطاع الزراعي الذي يوفّر التمويل للمزارعين والشركات الزراعية عبر مؤسسة "كفالات"، في ظل غياب الدعم الكافي للقطاع سابقًا.كما تطرّق اللقاء إلى مشروع جرّ مياه نهر الأولي إلى الكبرى، الذي اعتبره جابر خطوة نوعية لحل أزمة انقطاع المياه، فضلاً عن مشروع مكننة الإدارة ، مؤكّدًا أنّ "الوقت قد حان لينتقل لبنان إلى عصر التكنولوجيا والإدارة الحديثة"، مشددًا على استمرار التعاون مع البنك الدولي في مشاريع مستقبلية إضافية.وفي إطار متصل، استقبل الوزير جابر وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المديرة الإقليمية غريتشن بييري، حيث ناقشوا التقديمات المرتقبة لدعم القطاع الخاص ومشاريع التنمية وإعادة الإعمار في لبنان.وفي الشق الضريبي، التقى الوزير وفدًا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، حيث تم تسليمه اقتراحات لمعالجة الأوضاع الضريبية للمكلّفين، لا سيّما في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وقد وعد بدراسة المقترحات المقدّمة.أما على الصعيد الجمركي، فقد ترأس الوزير اجتماعًا موسّعًا لإدارة بحضور رئيسة ريما مكي، والمدير العام ريمون ، والمستشارين المختصين، للبحث في آليات ضبط التهرّب الجمركي، وتطوير عمليات الكشف المسبق على الشحنات، وتحديد القيم الحقيقية للبضائع لضمان استيفاء الرسوم الجمركية وفق الأطر القانونية الدقيقة.