رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة وعدوان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ، في ، رئيس الحكومة .كما التقى ، الذي أكد بعد اللقاء أن " أمام فرصة استثنائية للعبور نحو الدولة، شرط اتخاذ قرار واضح بفرض السيادة الكاملة على الأراضي ، واستعادة بناء المؤسسات".وثمّن عدوان المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال لقائه ، واصفًا إياها بـ"الرسالة القوية"، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإقرار التعيينات، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على تمكين من اختيار الأكفأ والأجدر لتولي المناصب القضائية.