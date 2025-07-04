Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة وعدوان

Lebanon 24
04-07-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1386784-638872490509167393.png
Doc-P-1386784-638872490509167393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، في قصر بعبدا، رئيس الحكومة نواف سلام.
Advertisement

كما التقى النائب جورج عدوان، الذي أكد بعد اللقاء أن "لبنان أمام فرصة استثنائية للعبور نحو الدولة، شرط اتخاذ قرار واضح بفرض السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، واستعادة بناء المؤسسات".

وثمّن عدوان المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال لقائه مجلس القضاء الأعلى، واصفًا إياها بـ"الرسالة القوية"، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإقرار التعيينات، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على تمكين مجلس القضاء من اختيار الأكفأ والأجدر لتولي المناصب القضائية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس بري استقبل مستشار رئيس الجمهورية العميد رحال
lebanon 24
04/07/2025 21:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية استقبل الرياشي
lebanon 24
04/07/2025 21:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية استقبل هيل وساويرس وتسلّم دعوة بوتين لقمة موسكو
lebanon 24
04/07/2025 21:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق
lebanon 24
04/07/2025 21:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:08 | 2025-07-04
14:00 | 2025-07-04
13:45 | 2025-07-04
13:45 | 2025-07-04
13:28 | 2025-07-04
13:21 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24