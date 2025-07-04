سفير مصر زار عون.. وهذا ما قاله عن "السلاح"

استقبل رئيس الجمهورية ، اليوم الجمعة، في ، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.

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وفي تصريح له عقب اللقاء، قالَ موسى إن "هناك إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح"، مشيراً إلى أن " يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتماماً كبيراً لمعالجتها".

وتابع: "نؤكد دعم مصر الكامل لخطوات الرئيس عون، ومقاربته واقعية ومنطقية، ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام تليها خطوة أخرى للوصول إلى خلق حالة من الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة".