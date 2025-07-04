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لبنان

سفير مصر زار عون.. وهذا ما قاله عن "السلاح"

Lebanon 24
04-07-2025 | 11:36
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة، السفير المصري في لبنان علاء موسى، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.
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وفي تصريح له عقب اللقاء، قالَ موسى إن "هناك إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتماماً كبيراً لمعالجتها".
 
وتابع: "نؤكد دعم مصر الكامل لخطوات الرئيس عون، ومقاربته واقعية ومنطقية، ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام تليها خطوة أخرى للوصول إلى خلق حالة من الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة".

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