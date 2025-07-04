عملية لأمن الدولة في جبل لبنان.. مكاتب جرى إقفالها!

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

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متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات لحماية المال العام، ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي، وبناءً على إشارة من المالية قامت دوريّة من الإقليمية بختم 13 صالة وناديًا بالشمع الأحمر، كانت تُسهّل لعب الميسر عبر الإنترنت من خلال منصة مراهنات معروفة ، وذلك في عدد من المناطق .

وخلال العملية، تم ضبط الأجهزة والمعدّات الإلكترونية المستخدمة في تشغيل المنصة، كما جرى الاستماع إلى أصحاب الصالات وتوقيفهم بجرائم التهرّب الضريبي، وتبييض الأموال، وهدر المال العام.