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لبنان

عملية لأمن الدولة في جبل لبنان.. مكاتب جرى إقفالها!

Lebanon 24
04-07-2025 | 11:49
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
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متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لحماية المال العام، ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي، وبناءً على إشارة من النيابة العامة المالية قامت دوريّة من مديرية جبل لبنان الإقليمية بختم 13 صالة وناديًا بالشمع الأحمر، كانت تُسهّل لعب الميسر عبر الإنترنت من خلال منصة مراهنات معروفة ، وذلك في عدد من المناطق اللبنانية.
 
وخلال العملية، تم ضبط الأجهزة والمعدّات الإلكترونية المستخدمة في تشغيل المنصة، كما جرى الاستماع إلى أصحاب الصالات وتوقيفهم بجرائم التهرّب الضريبي، وتبييض الأموال، وهدر المال العام.
 

وبعد استكمال التحقيقات، أُوقف كل من (ر. خ.) و(ج. غ.) لصالح النيابة العامة المالية .
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