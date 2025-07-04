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لبنان

بـ"الجرم المشهود".. من أوقف "أمن الدولة" في عكار؟

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:14
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علم "لبنان24" أنَّ مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة، أوقفت اليوم الجمعة المواطن اللبناني "ي.ط" بالجرم المشهود، وذلك بعد توافر معلومات عن تقاضيه رشاوى في مركز العريضة الحدودي.
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