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لبنان
بـ"الجرم المشهود".. من أوقف "أمن الدولة" في عكار؟
Lebanon 24
04-07-2025
|
12:14
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علم "
لبنان24
" أنَّ
مديرية عكار الإقليمية
في
أمن الدولة
، أوقفت اليوم الجمعة المواطن اللبناني "ي.ط" بالجرم المشهود، وذلك بعد توافر معلومات عن تقاضيه رشاوى في مركز العريضة الحدودي.
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