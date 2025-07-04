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لبنان

وهاب: مصير الملايين على "كف عفريت"

Lebanon 24
04-07-2025 | 13:09
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس": 
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"لم يعد أحد مقتنعاً بأن الحرائق الكبيرة والمتنقلة في الساحل السوري ليست مفتعلة ومخطط لها . القتل والخطف والحرائق شغالة. أنقذوا الساحل عبر صيغة حكم  تضمن حمايته فمصير الملايين على كف عفريت".
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