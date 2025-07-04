وهاب: مصير الملايين على "كف عفريت"

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"لم يعد أحد مقتنعاً بأن الحرائق الكبيرة والمتنقلة في الساحل السوري ليست مفتعلة ومخطط لها . القتل والخطف والحرائق شغالة. أنقذوا الساحل عبر صيغة حكم تضمن حمايته فمصير الملايين على كف ".