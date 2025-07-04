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لبنان

"أمر يرفضه".. آخر معلومة عن موقف "حزب الله" بشأن الورقة الأميركية!

Lebanon 24
04-07-2025 | 13:45
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ذكرت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، أنَّ "حزب الله" يقترب من الرد على الورقة الأميركية التي سلمها المبعوث الأميركي توماس باراك للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 حزيران الماضي.
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وقالت القناة إن "حزب الله موافق على مبدأ خطوة مقابل خطوة، فيما يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح".
 
ومساء اليوم، ذكرت قناة الـ"lbci" أنَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الرد اللبناني على الورقة الأميركية.

وتقرر، وفق الـ"LBCI"، عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الأميركية غداً في قصر بعبدا.
 
"مراجعة استراتيجية كبرى"
وبوقت سابق اليوم، أفادت 3 مصادر مطلعة أن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية كبرى بعد حربه مع إسرائيل، تتضمن بحث تقليص دوره كحزب مسلح دون تسليم سلاحه بالكامل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مصدر أمني في المنطقة ومسؤول لبناني رفيع المستوى لـ"رويترز"، إن هناك أيضاً شكوكاً بشأن حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه طهران لحزب الله بعد حربها مع تل أبيب.

كذلك، ذكر مسؤول كبير آخر مطلع على المداولات الداخلية لحزب الله، أن الحزب يجري مناقشات سرية عن خطواته التالية مباشرة وعن بعد، موضحاً أن "حزب الله خلص إلى أن ترسانة الأسلحة التي جمعها أصبحت عبئاً".

"لن يسلم ترسانته بالكامل"
 
مصادر "رويترز" قالت أيضاً إن حزب الله يدرس الآن تسليم بعض الأسلحة التي يمتلكها في مناطق أخرى من لبنان، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعتبر أكبر تهديد لإسرائيل، بشرط انسحابها من الجنوب ووقف هجماتها.

في المقابل، أوضحت القناة أن الحزب لن يسلم ترسانته بالكامل، ويعتزم الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات باعتبارها وسيلة لصد أي هجمات في المستقبل.
 
 
 
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