عدد كبير... الجيش يوقف سوريين دخلوا بطريقة غير شرعية (صور)

بتاريخ 4/ 7/ 2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز – 31 سوريًا، وذلك لدخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من في مدينة السوريَّين (ع.ع.) و(س.ع.) لتشكيلهما عصابة سلب بقوة السلاح، وتعاطيهما المخدرات بالإضافة إلى تجولهما داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.