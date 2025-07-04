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لبنان

عدد كبير... الجيش يوقف سوريين دخلوا بطريقة غير شرعية (صور)

Lebanon 24
04-07-2025 | 14:00
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 4/ 7/ 2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفونالبترون 31 سوريًا، وذلك لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت السوريَّين (ع.ع.) و(س.ع.) لتشكيلهما عصابة سلب بقوة السلاح، وتعاطيهما المخدرات بالإضافة إلى تجولهما داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.















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