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لبنان

منيمنة يطالب بمحاسبة المشاركين في استعراض السلاح بأحياء بيروت

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:00
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رأى النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة"اكس"، أن " رفع السلاح في احياء بيروت وهذا الاستعراض غير المبرر، هو سلاح للبلطجة وترهيب الناس وابقاء المدينة أسيرة للسلاح المتفلت، وهو ما لن نقبل به تحت اي حجة او مسمى".
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أضاف: "إن كانت رسالة تهدف للقول بالتمسك بالسلاح، فهي للاسف تنم عن عدم فهم للواقع السياسي، وفارغة من محتواها في ازقة العاصمة بيروت. وعليه ندعو السلطات القضائية والامنية الى التحرك فورا وتوقيف كل من يظهر في هذا المقطع المصور، واحالتهم للتحقيق".

وختم: "إن العاصمة بيروت اليوم واكثر مما مضى، هي بأمس الحاجة لفرض الامن وسحب السلاح المتفلت منها. وسنتابع هذا الأمر مع المعنيين في الحكومة". 
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