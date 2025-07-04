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لبنان

قاسم: الدفاع لا يحتاج إلى إذن ويجب مقاومة إسرائيل لإخراجها من لبنان

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:12
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنَّه "يجب مقاومة إسرائيل ومواجهتها لكي تخرج من لبنان".
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تصريح قاسم جاء خلال كلمة له خلال الليلة التاسعة من شهر ‏محرم، أشار قاسم إلى أنَّ الدفاع عن الأرض لا يحتاجُ إلى إذن، موضحاً أنه "عندما يتوفّر البديل الدفاعي عن الوطن، نناقش كل التفاصيل مع الذين ‏يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع، ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية النقاش".
 
وتابع: "لا أحد يطالبنا بوقف المقاومة، اذهبوا وطالبوا العدو بالرحيل.‏ هذا أمر لا يُقبل، هل يُعقل ألّا تنتقد العُدوان، لا تقول شيئًا للعدوان، لا تُآخذ العدوان، ودائماً ترص على ‏جماعتك وعلى أهل وطنك، وتقول لا، أنتم أولاً يجب أن تتخلوا عن سلاحكم، عن مقاومتكم، عن إمكاناتكم! ‏أين تعيش أنت؟ طالبوا العدو بالرحيل، ولا تُطالبوا مواطنيكم بالاستسلام".
 
وأكمل: "الآن، إذا قبل بعضهم بالاستزلام وبالاستسلام، فهذا شأنهم، أما نحن فلا نقبل، نحن جماعة: هيهات منا الذلة".
 
وأضاف: "إذا اعتبر بعضهم أن هناك فرصة الآن لنستقوي بالآخرين على مواطنين في لبنان، أتستقوي علينا؟ لا، ‏أخطأت الحساب، لأن شعب المقاومة شعب لا يهاب الأعداء، ولا يهاب جراميز الأعداء. لا تظنوا أنه إذا ‏اختبأتم وراءهم من أجل أن تحققوا مكاسب، ستنجحون، معنا لا يوجد نجاح لكم. النجاح هو أن نكون معًا، ‏لنحفظ بلدنا، ونحفظ أمتنا، ونحرر أرضنا، ونواجه عدونا".
 
 
 
 

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