قاسم: الدفاع لا يحتاج إلى إذن ويجب مقاومة إسرائيل لإخراجها من لبنان

قال لـ" " الشيخ إنَّه "يجب مقاومة ومواجهتها لكي تخرج من ".

Advertisement

تصريح جاء خلال كلمة له خلال الليلة التاسعة من شهر ‏محرم، أشار قاسم إلى أنَّ الدفاع عن الأرض لا يحتاجُ إلى إذن، موضحاً أنه "عندما يتوفّر البديل الدفاعي عن الوطن، نناقش كل التفاصيل مع الذين ‏يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع، ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية ".

وتابع: "لا أحد يطالبنا بوقف ، اذهبوا وطالبوا العدو بالرحيل.‏ هذا أمر لا يُقبل، هل يُعقل ألّا تنتقد العُدوان، لا تقول شيئًا للعدوان، لا تُآخذ العدوان، ودائماً ترص على ‏جماعتك وعلى أهل وطنك، وتقول لا، أنتم أولاً يجب أن تتخلوا عن سلاحكم، عن مقاومتكم، عن إمكاناتكم! ‏أين تعيش أنت؟ طالبوا العدو بالرحيل، ولا تُطالبوا مواطنيكم بالاستسلام".

وأكمل: "الآن، إذا قبل بعضهم بالاستزلام وبالاستسلام، فهذا شأنهم، أما نحن فلا نقبل، نحن جماعة: هيهات منا الذلة".

وأضاف: "إذا اعتبر بعضهم أن هناك فرصة الآن لنستقوي بالآخرين على مواطنين في لبنان، أتستقوي علينا؟ لا، ‏أخطأت الحساب، لأن شعب المقاومة شعب لا يهاب الأعداء، ولا يهاب جراميز الأعداء. لا تظنوا أنه إذا ‏اختبأتم وراءهم من أجل أن تحققوا مكاسب، ستنجحون، معنا لا يوجد نجاح لكم. النجاح هو أن نكون معًا، ‏لنحفظ بلدنا، ونحفظ أمتنا، ونحرر أرضنا، ونواجه عدونا".