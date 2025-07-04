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لبنان

مأساة في المنية.. شاب يخسر حياته بحادثة أليمة (صورة)

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:36
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توفيَ الشاب ظهير خضرين (مواليد 1997) إثر سقوطه من مُرتفع في منطقة المنية، ظهر اليوم الجمعة.
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وبعد الحادثة، نُقل خضرين إلى مُستشفى حلبا الحكومي إلا أنه فارق الحياة مساءً متأثراً بإصابته.
 
يُشار إلى أنَّ الشباب الراحل ينحدر من بلدة فنيدق العكارية.
 
 
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