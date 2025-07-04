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لبنان
مأساة في المنية.. شاب يخسر حياته بحادثة أليمة (صورة)
Lebanon 24
04-07-2025
|
15:36
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توفيَ الشاب ظهير خضرين (مواليد 1997) إثر سقوطه من مُرتفع في منطقة
المنية
، ظهر اليوم الجمعة.
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وبعد الحادثة، نُقل خضرين إلى مُستشفى
حلبا
الحكومي إلا أنه فارق الحياة مساءً متأثراً بإصابته.
يُشار إلى أنَّ الشباب الراحل ينحدر من بلدة فنيدق العكارية.
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