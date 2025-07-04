شرطة بلدية طرابلس تقبض على مواطن متلبسًا... إليكم ما فعله (صور)

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"في إطار الجهود لحماية البيئة ومكافحة التعديات، تمكنت الدورية الليلية في شرطة بلدية من ضبط أحد الأشخاص متلبّسًا أثناء قيامه بإحراق النحاس في إحدى "البوَر" الواقعة بالقرب من سوق الأحد. وقد جرى توقيف الفاعل واستحصال هويته ، كما تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب البورة المعنية".