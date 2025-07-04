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لبنان

شرطة بلدية طرابلس تقبض على مواطن متلبسًا... إليكم ما فعله (صور)

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:50
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نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على منصة "إكس":

"في إطار الجهود لحماية البيئة ومكافحة التعديات، تمكنت الدورية الليلية في شرطة بلدية طرابلس من ضبط أحد الأشخاص متلبّسًا أثناء قيامه بإحراق النحاس في إحدى "البوَر" الواقعة بالقرب من سوق الأحد. وقد جرى توقيف الفاعل واستحصال هويته ، كما تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب البورة المعنية". 
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