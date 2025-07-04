Advertisement

لبنان

يعقوبيان: "حزب الله" يجر لبنان للهاوية

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1386909-638872680542180104.png
Doc-P-1386909-638872680542180104.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان، مساء اليوم، أنّ "حزب الله يجر لبنان للهاوية ويدخله في آتون النار". 
Advertisement
وأكّدت يعقوبيان في كلامها عبر "الحدث"، أنّه يجب "علينا وضع حد نهائي للسلاح غير الشرعي".
مواضيع ذات صلة
النائبة بولا يعقوبيان: حزب الله يجر لبنان للهاوية ويدخله في آتون النار (الحدث)
lebanon 24
05/07/2025 02:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُدخل "حزب الله" لبنان من جديد في "حرب مساندة"؟
lebanon 24
05/07/2025 02:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: لم يجر زرع الألغام في مضيق هرمز
lebanon 24
05/07/2025 02:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حصارٌ مزدوج… من يجرّ لبنان نحو الانفجار؟
lebanon 24
05/07/2025 02:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:40 | 2025-07-04
18:16 | 2025-07-04
17:09 | 2025-07-04
16:50 | 2025-07-04
16:47 | 2025-07-04
16:21 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24