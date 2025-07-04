يعقوبيان: "حزب الله" يجر لبنان للهاوية

اعتبرت النائبة ، مساء اليوم، أنّ " يجر للهاوية ويدخله في آتون النار".

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وأكّدت في كلامها عبر "الحدث"، أنّه يجب "علينا وضع حد نهائي للسلاح غير الشرعي".