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لبنان

منيمنة يعلق على "رسائل سلاح حزب الله"

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:21
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قال النائب ابراهيم منيمنة، مساء اليوم، أنّ "بيروت يجب أن تكون خالية من السلاح"، وذلك تعقيبًا على الفيديو الذي انتشر، والذي يظهر فيه عدد من الشباب المؤيدين لحزب الله حاملين السلاح. 
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في كلامه لقناة "الحدث"، أوضح منيمنة أنّه "لا بد من حصر السلاح بيد الدولة". 

واعتبر أن "حزب الله عاد للتشدد بموضوع سلاحه"، مؤكدا أن "رسائل سلاح حزب الله لن تكون مفيدة لا للبنان ولا لبيئته". 
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