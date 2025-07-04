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لبنان

الرياضي يتقدّم على الحكمة 1-0 في السلسلة النهائية لبطولة السلة

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:50
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فاز فريق الرياضي على الحكمة بنتيجة 86-81 في المباراة الأولى من نهائي "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة.
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وبهذا الفوز، تقدم الرياضي 1-0 في سلسلة النهائي.
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