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لبنان

إنضباط تام

Lebanon 24
04-07-2025 | 18:16
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يلتزم وزراء في الحكومة الانضباط التام في ما خصَّ المناقشات، ويلتزمون بجدول الاعمال، وتسهيل اتخاذ القرارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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