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لبنان
مفاوضات
Lebanon 24
04-07-2025
|
18:40
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حسب مصادر دبلوماسية، فإن مفاوضات موازية تحصل مع عاصمة إقليمية ترعى جهة حزبية، ودولة كبرى في ما خص مصير السلاح غير الشرعي في
لبنان
، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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