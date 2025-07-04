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لبنان

مفاوضات

Lebanon 24
04-07-2025 | 18:40
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حسب مصادر دبلوماسية، فإن مفاوضات موازية تحصل مع عاصمة إقليمية ترعى جهة حزبية، ودولة كبرى في ما خص مصير السلاح غير الشرعي في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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