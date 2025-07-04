ما سر صمت السفراء على المداولات بشأن القانون الانتخابي؟

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كتب رضوان الذيب في" الديار": السؤال المحيّر يتعلق بصمت السفراء عن المداولات بشأن القانون الانتخابي وتصويت المغتربين وترك الأمور حتى الآن للعبة الداخلية. واللافت، حسب المتابعين للمداولات بشأن تصويت المغتربين، أنه لم يصدر أي تعليق علني مباشر أو بالواسطة حول هذا الموضوع من سفراء الأميركية والسعودية وفرنسا، رغم المعلومات والتسريبات عن أن الموضوع الانتخابي كان الطبق الأساسي والوحيد خلال اللقاء الذي جمع الموفد ترم براك ويزيد بن فرحان الأسبوع الماضي في ، وتم في ضرورة إنجاز قانون انتخابي يؤمّن الأكثرية للمعارضين لنهج ، ورعاية الأصوات وتوحيدها لخوض الانتخابات النيابية وخرق الكتلة المتماسكة بنواب وأسماء قادرين على الترشح لرئاسة المجلس النيابي.وحسب المتابعين للقانون الانتخابي، فإن موقف السفراء سيظهر بوضوح بعد المفاوضات – الأميركية بشأن السلاح. وفي ضوء الرد اللبناني يتحدد مسار المرحلة المقبلة وكيفية حل الملف الانتخابي. والتوجه الأميركي – السعودي في موضوع الانتخابات النيابية يحدده الرد ملف حصر السلاح.