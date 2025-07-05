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لبنان

توقيف سوريين في مخيم الطيبة بعلبك للاشتباه بهم (صور)

Lebanon 24
05-07-2025 | 00:21
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تم توقيف سوريين مشتبه بهم في مخيم الطيبة شرق بعلبك وتسليمهم إلى مخابرات الجيش لاجراء التحقيقات اللازمة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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