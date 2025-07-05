30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف سوريين في مخيم الطيبة بعلبك للاشتباه بهم (صور)
Lebanon 24
05-07-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم توقيف سوريين مشتبه بهم في مخيم
الطيبة
شرق
بعلبك
وتسليمهم إلى مخابرات الجيش لاجراء التحقيقات اللازمة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور: توقيف عدد من السوريين في شمسطار للاشتباه بانتمائهم إلى جبهة النصرة
Lebanon 24
بالصور: توقيف عدد من السوريين في شمسطار للاشتباه بانتمائهم إلى جبهة النصرة
05/07/2025 12:48:54
05/07/2025 12:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك.. توقيف أحد الأشخاص للاشتباه بانتمائه لتنظيم اسلامي
Lebanon 24
في بعلبك.. توقيف أحد الأشخاص للاشتباه بانتمائه لتنظيم اسلامي
05/07/2025 12:48:54
05/07/2025 12:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الطيبة شرق بعلبك
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الطيبة شرق بعلبك
05/07/2025 12:48:54
05/07/2025 12:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 7 أشخاص وضبط أسلحة في بعلبك وعكار
Lebanon 24
توقيف 7 أشخاص وضبط أسلحة في بعلبك وعكار
05/07/2025 12:48:54
05/07/2025 12:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
04:30 | 2025-07-05
05/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!
Lebanon 24
في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!
05:23 | 2025-07-05
05/07/2025 05:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
05:09 | 2025-07-05
05/07/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل
Lebanon 24
الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل
04:58 | 2025-07-05
05/07/2025 04:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
Lebanon 24
من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
04:56 | 2025-07-05
05/07/2025 04:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-07-05
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
05:23 | 2025-07-05
في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!
05:09 | 2025-07-05
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
04:58 | 2025-07-05
الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل
04:56 | 2025-07-05
من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
04:55 | 2025-07-05
بعد فيديو المسلحين.. عمليات دهم للجيش في زقاق البلاط
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 12:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 12:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 12:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24