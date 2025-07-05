ملف BetArabia: ثلاثة محاور اساسية في التحقيق

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قال مصدر قضائي ان التحقيق في قضية شركة BetArabia المملوكة بالكامل من ومهمتها إدارة ألعاب القمار الإلكترونية سوف يستمر من قبل الجهات المعنية من دون اي تأثير على سير التحقيق ، لا من قبل جهات سياسية معنية ومسؤولة، ولا من رجال اعمال ولا حتى جهات إقتصادية وصولا الى الإعلام الذي يسعى بعضه الى توجيه التحقيق .المصدر لفت الى ان التوجيهات اعطيت من اجل تحقيق العدالة في هذا الملف الذي تأكدت فيه امور ثلاثة اساسية :١- المنافسة كان فيها عيب من الأساس وكان هناك استنسابية.٢- حق الدولة وحق مهدور لصالح المصالح والحقوق الخاصة .٣ - التوسع في نشر العاب القمار في كل المناطق تحت عطاء الشركة المذكورة، وإخفاء ارقام الأرباح الطائلة والمقدرة بملايين الدولارات.اوساط معنية ذكرت "ان التحقيقات القضائية الجارية مع رئيس لم تثبت وجود أدلة على تورّطه، بأيٍّ من جرائم التهرب الضريبي أو تبييض الأموال أو المسّ بالمال العام، وان توقيفه جرى بناءً على شبهة "الإهمال الإداري".