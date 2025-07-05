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لبنان

ملف BetArabia: ثلاثة محاور اساسية في التحقيق

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 01:15
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قال مصدر قضائي ان التحقيق في قضية شركة  BetArabia المملوكة بالكامل من كازينو لبنان ومهمتها إدارة ألعاب القمار الإلكترونية سوف يستمر من قبل الجهات المعنية من دون اي تأثير على سير التحقيق ، لا من قبل جهات سياسية معنية ومسؤولة، ولا من رجال اعمال ولا حتى جهات إقتصادية وصولا الى الإعلام الذي يسعى بعضه الى توجيه التحقيق . 
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المصدر لفت الى ان التوجيهات اعطيت من اجل تحقيق العدالة في هذا الملف الذي تأكدت فيه امور ثلاثة اساسية : 
١- المنافسة كان فيها عيب من الأساس وكان هناك استنسابية.
٢- حق الدولة وحق كازينو لبنان مهدور لصالح المصالح والحقوق الخاصة . 
٣ - التوسع في نشر العاب القمار في كل المناطق اللبنانية تحت عطاء الشركة المذكورة، وإخفاء ارقام الأرباح الطائلة والمقدرة بملايين الدولارات.
اوساط معنية ذكرت "ان التحقيقات القضائية الجارية مع رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري لم تثبت  وجود أدلة على تورّطه، بأيٍّ من جرائم التهرب الضريبي أو تبييض الأموال أو المسّ بالمال العام، وان توقيفه جرى بناءً على شبهة "الإهمال الإداري".
المصدر: لبنان 24
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