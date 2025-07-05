علاقة ممتازة بين القيادتين

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قال مصدر سياسي بارز إن العلاقة بين حزبي " " و" " على صعيد القيادة هي في افضل احوالها هذه الفترة وافضل مما كانت عليه في السنوات السابقة بكثير .وأكد المصدر ان التنسيق بين الحزبين يتم دوريا وحتى اسبوعياً في عدد من الملفات وخاصةً الوزارية منها والنيابية .وبحسب المصدر تسعى الأمانتان العامتان في كل من الحزبين الى تشكيل لجان من اجل السير بالتنسيق المبكر في الإنتخابات النيابية المقبلة وتقسيم الدوائر بحسب ما تقتضيه المصلحة بحسب القانون الحالي .