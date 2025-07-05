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لبنان

علاقة ممتازة بين القيادتين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 01:30
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قال مصدر سياسي بارز إن العلاقة بين حزبي "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" على صعيد القيادة هي في افضل احوالها هذه الفترة وافضل مما كانت عليه في السنوات السابقة بكثير .وأكد المصدر ان التنسيق بين الحزبين يتم دوريا وحتى اسبوعياً في عدد من الملفات وخاصةً الوزارية منها والنيابية .
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وبحسب المصدر تسعى الأمانتان العامتان في كل من الحزبين الى تشكيل لجان من اجل السير بالتنسيق المبكر في الإنتخابات النيابية المقبلة وتقسيم الدوائر بحسب ما تقتضيه المصلحة بحسب القانون الحالي .
 
المصدر: لبنان 24
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