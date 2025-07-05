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لبنان

ترتيبات جديدة في حزب مسيحي تاريخي.. والرئيس يعود الى مسقط رأسه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 01:45
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بدأ حزب مسيحي تاريخي، باجراء مجموعة من الترتيبات على صعيد التشكيلات في المواقع الادارية للحزب، وصولاً الى دراسة نقل ترشيح رئيس الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة من احدى المناطق في جبل لبنان الى مسقط رأسه بعد النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات البلدية الماضية في مواجهة قوى سياسية بارزة.
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وأشارت المعلومات الى ان رئيس الحزب بدأ باكراً اجراء سلسلة اتصالات ولقاءات مع مرجعيات المنطقة لبلورة صورة واضحة عن مسار التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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