ترتيبات جديدة في حزب مسيحي تاريخي.. والرئيس يعود الى مسقط رأسه

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بدأ حزب تاريخي، باجراء مجموعة من الترتيبات على صعيد التشكيلات في المواقع الادارية للحزب، وصولاً الى دراسة نقل ترشيح في الانتخابات النيابية المقبلة من احدى المناطق في الى مسقط رأسه بعد النتائج التي حققها حزبه في الماضية في مواجهة قوى سياسية بارزة.وأشارت المعلومات الى ان رئيس الحزب بدأ باكراً اجراء سلسلة اتصالات ولقاءات مع مرجعيات المنطقة لبلورة صورة واضحة عن مسار التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة.