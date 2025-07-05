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لبنان

تحايل على القوانين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 02:15
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تساءلت أوساط ديبلوماسية عربيّة عن سبب تمسّك مرجع رئاسي بإسمين محددين لموقعين متعلّقين بالشؤون المالية، بعد نجاحه في فرض مرشحه في وزارة أساسية، وما إذا كان يهدف ذلك إلى التحايل على القوانين الإصلاحية التي تُقرّ بدفع من المجتمع الدولي وتهدف إلى نقل لبنان "من التسيّب إلى الانتظام".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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