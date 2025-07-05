تحايل على القوانين؟

تساءلت أوساط ديبلوماسية عربيّة عن سبب تمسّك مرجع رئاسي بإسمين محددين لموقعين متعلّقين بالشؤون المالية، بعد نجاحه في فرض مرشحه في وزارة أساسية، وما إذا كان يهدف ذلك إلى التحايل على القوانين الإصلاحية التي تُقرّ بدفع من وتهدف إلى نقل "من التسيّب إلى الانتظام".

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