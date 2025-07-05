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لبنان

بيان توضيحي من بنك الاعتماد المصرفي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-07-2025 | 01:44
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اوضحت إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل في بيان، أن" ما تم تداوله عبر إحدى الوسائل الإعلامية الإلكترونية، وتبعته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أوضاع المصرف ومستقبله على خلفية توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق، هو خبر عارٍ تمامًا من الصحة ".
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اضاف البيان :"يهمّ المصرف أن يؤكد أن إدارته الحالية يتولاها مدير موقت مُعيَّن من قبل مصرف لبنان، ويعمل بإشرافه المباشر وبمتابعة من الهيئة المصرفية العليا، وهو من يدير المصرف حاليآ، ويعمل حثيثا على تسوية أوضاع المصرف بما يحفظ حقوق المودعين والمستخدمين".

وختم البيان :"يهيب المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي بالقيمين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التحري عن صحة الأخبار قبل نشرها، وعدم تناقل الأخبار غير الصحيحة، والتي لا طائل منها سوى إلحاق الضرر المعنوي بالمصرف وبمودعيه".
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