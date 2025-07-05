بيان توضيحي من بنك الاعتماد المصرفي.. هذا ما جاء فيه

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اوضحت إدارة المصرفي ش.م.ل في بيان، أن" ما تم تداوله عبر إحدى الوسائل الإعلامية الإلكترونية، وتبعته بعض ، بشأن أوضاع المصرف ومستقبله على خلفية توقيف السابق، هو خبر عارٍ تمامًا من الصحة ".اضاف البيان :"يهمّ المصرف أن يؤكد أن إدارته الحالية يتولاها مدير موقت مُعيَّن من قبل ، ويعمل بإشرافه المباشر وبمتابعة من ، وهو من يدير المصرف حاليآ، ويعمل حثيثا على تسوية أوضاع المصرف بما يحفظ حقوق المودعين والمستخدمين".وختم البيان :"يهيب المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي بالقيمين على والتواصل الاجتماعي التحري عن صحة الأخبار قبل نشرها، وعدم تناقل الأخبار غير الصحيحة، والتي لا طائل منها سوى إلحاق الضرر المعنوي بالمصرف وبمودعيه".